Sjtein ble dømt in absentia ettersom hun flyktet fra husarrest i Moskva bare dager etter at Russland invaderte Ukraina i 2022. Hun har siden bodd på Island med kjæresten og medaktivist i Pussy Riot, Maria Aljokhina.

Sjtein ble funnet skyldig i å ha spredd falsk informasjon om krigen i forbindelse med et innlegg i mars 2022 på X, tidligere Twitter. Der anklaget hun russiske soldater som ble tatt til fange av Ukraina for å «bombe utenlandske byer og drepe mennesker», ifølge det russiske uavhengige nyhetsmediet Mediazona.

Siden krigens start for over to år siden, har minst 19.855 personer blitt anholdt i Russland for å ha uttrykt seg kritisk om Ukraina-krigen, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info.

Pussy Riot ble dannet i 2011 og er et russisk punkaktivistkollektiv.