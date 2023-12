– Verken fascistfienden og dets arrogante lederskap eller deres støttespillere kan ta sine fanger levende uten en utveksling og forhandling og innfrielse av motstandsbevegelsens krav, sier Abu Obeida, talsmann for Hamas' væpnede fløy, i en TV-sendt uttalelse søndag.

Hamas' hovedkrav siden militante palestinere tok over 240 mennesker til fange under angrepet på Israel 7. oktober, har vært løslatelse av palestinere fra israelske fengsler.

Hamas løslot over 100 gisler under den sju dager lange våpenhvilen i slutten av november. Samtidig ble over 200 palestinere løslatt i Israel, de fleste av dem kvinner og mindreårige.

Skjebnen til de 138 gjenværende gislene og krigsfangene i Gaza er fortsatt usikker.