– Jeg møtte president Erdogan i morges og gjentok mitt budskap om at tiden er inne for å fullføre innmeldingsprosessen for Sverige, sier Stoltenberg etter møtet med Recep Tayyip Erdogan i Dubai.

Tyrkia og Ungarn er de eneste landene som fortsatt ikke har sagt ja til å slippe Sverige inn i forsvarsalliansen. Tyrkia har trenert ratifiseringen i over ett år og anklager Sverige for ikke å ta landets sikkerhetsbekymringer alvorlig. Det gjelder særlig Tyrkias kamp mot væpnede kurdiske opprørere og andre grupper tyrkerne anser som en sikkerhetstrussel.

I juli kom det tilsynelatende et gjennombrudd da Erdogan sa han ville legge saken fram for nasjonalforsamlingen, men debatten i utenrikskomiteen ble avsluttet sist måned uten at det var kommet noen konklusjon.

Sverige og Finland ga opp sin alliansefrihet etter Russlands fullskalainvasjon i Ukraina og søkte om Nato-medlemskap samtidig. Finland ble tatt opp som medlem i april.