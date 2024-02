USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield opplyste om det vestafrikanske landets bidrag på en pressekonferanse mandag. Styrken skal ledes av Kenya.

FN godkjente oppdraget i oktober, et år etter at regjeringen i Haiti ba om hjelp. FN anslår at konflikten i det karibiske landet har kostet nærmere 5000 mennesker livet og drevet rundt 300.000 fra hus og hjem.

Thomas-Greenfeld sier flere karibiske stater som har lovet å bidra, oppfordrer flere fransktalende land om å slutte seg til oppdraget. Haiti var tidligere en fransk koloni, men erklærte seg uavhengig i 1804 etter et slaveopprør i kjølvannet av den franske revolusjonen.