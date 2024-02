Rettssaken har pågått i nesten seks år. Klokka 10 begynte rettsmøtet hvor dommen skal forkynnes, noe som ventes å ta noen timer.

Marokkanskfødte Taghi, som lenge var Nederlands mest ettersøkte mann, ble pågrepet i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dager senere.

Rettssaken har funnet sted i en godt bevoktet rettssal utenfor Amsterdam kalt «bunkeren».

De er tiltalt for seks drap og en rekke drapsforsøk. Statsadvokaten har bedt om livstidsdom for seks av de tiltalte, deriblant Taghi.

Et svært viktig vitne for politiet har vært en mann kjent som Nabil B. Han går for å være et gjengmedlem som meldte seg for politiet i 2017.

Samtidig som rettssaken har pågått, har tre drap knyttet til Nabil B. funnet sted. Broren hans ble drept i 2018, hans advokat ble drept i 2019 og den kjente krimjournalisten Peter R. de Vries ble drept i 2021. Nabil B. var en av journalistens kilder.

Taghi har sittet fengslet med høy sikkerhet, men aktoratet hevder at han har fortsatt å kontrollere sitt kriminelle nettverk fra cellen ved å gi hemmelige beskjeder til hjelpere på utsiden.