Republikanerne anklager ham for å ikke håndheve amerikanske innvandringslover, og sier at dette har ført til at rekordmange innvandrere har tatt seg til grensa mellom USA og Mexico. I tillegg mener de at han har løyet for Kongressen.

Det er høyst usannsynlig at Mayorkas vil bli avsatt når Senatet stemmer over tiltalen, da Demokratene har flertall der.