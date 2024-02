Loven tilbyr immunitet mot straffeforfølgelse for ekssoldater og militante etter den voldelige konflikten som varte over tre tiår i Nord-Irland. Forutsetningen for amnestiet er at de samarbeider fullt ut med et nytt etterforskningsorgan.

Onsdag slo en domstol i Belfast fast at loven som ble vedtatt i fjor, bryter med menneskerettighetene.

– Det er ingen bevis for at innvilgelse av immunitet under loven på noen måte vil bidra til forsoning i Nord-Irland. Faktisk er bevisene for det motsatte, heter det i dommen.

Domstolen mener at loven bryter med menneskerettighetskonvensjonens artikkel to og tre.

Den nye loven førte til mer enn 20 søksmål mot staten fra familiene til noen av ofrene etter konflikten, menneskerettighetsorganisasjoner og samtlige store politiske partier i Nord-Irland.

Rundt 3600 mennesker ble drept i den 30 år lange konflikten mellom irske nasjonalister, unionister og det britiske militæret.