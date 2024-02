Torsdag orienterte han og utenriksminister Tobias Billström Riksdagens forsvars- og utenrikskomité om planene.

Den USA-ledede operasjonen er allerede på plass i Rødehavet, mens det ventes en avgjørelse om å igangsette EU-operasjonen, som går under navnet Aspides, på et utenriksministermøte i Brussel 19. februar.

Sveriges regjering sier den er åpen for å delta i den pågående USA-ledede innsatsen, kalt Prosperity Guardian.

– Begge deler er defensiv innsats. Siden det er et samarbeid her, kan det være interesse for Sverige å være med i begge satsingene, sier utenriksminister Billström.

Regjeringen kan på egen hånd vedta å sende stabsoffiserer, men trenger flertall i Riksdagen for å sende en væpnet styrke. Jonson og Billström utelukker imidlertid å sende styrker til Rødehavet dersom opposisjonen sier nei.

Socialdemokraterna, det største opposisjonspartiet, er skeptisk til at Sverige skal bidra i operasjonene i Rødehavet.

– Amerikanerne har også en offensiv gående mot houthiene i Jemen. Her er det en åpenbar risiko for at den operasjonen og Rødehavet-operasjonen sammenblandes, sier Morgan Johansson, partiets utenrikspolitiske talsperson.