Bygninger i nærheten ble truffet av brennende drivstoff, og 14 boliger begynte å brenne sent fredag, ifølge myndighetene.

Byens ordfører opplyser at minst 50 personer, blant dem to barn, ble evakuert – og at angrepet ble gjennomført med en iranskprodusert Shahed-drone.

Den siste tiden har det vært en rekke nattlige angrep mot Kharkiv-regionen.