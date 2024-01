Fram til tirsdagens innrømmelse har flere utenlandske medier rapportert om en slik praksis, uten at Israel har bekreftet dem, skriver den israelske avisa Haaretz.

Ifølge hæren har tunneler bare blitt oversvømt på steder der det ikke har forringet grunnvannet. Pumper og rør er installert på Gazastripen til dette formålet, ifølge den israelske hæren.

Wall Street Journal meldte i desember at Israel har begynt å pumpe sjøvann inn i tunnelene.

Hamas og andre militante palestinske grupper benytter seg av et stort nettverk av tunneler på Gazastripen.

Israel mistenker at Hamas-ledere skjuler seg i tunneler under bakken, og at også gisler blir holdt fanget der. Israel har i løpet av den nesten fire måneder lange krigføringen sagt at de har ødelagt et stort antall slike tunneler.