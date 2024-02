WFP ber de stridende partene i Sudan om straks å sørge for uhindret nødhjelpstilgang i de krigsherjede områdene av landet, der sivile på flukt nå er overlatt til seg selv.

Krigen mellom regjeringshæren og RSF-militsen i Sudan har drevet nesten 8 millioner mennesker på flukt, og 25 millioner mennesker er nå i nød i landet, anslår FN.

Hjelpeorganisasjoner har i flere måneder advart mot faren for en sultkatastrofe. Men krigen mellom landets to øverste militære ledere, hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere nestkommanderende, RSF-militsens leder Mohamed Hamdan Dagalo, raser videre.

Krigsforbrytelser

Ifølge et forsiktig anslag fra The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) har krigen som brøt ut i april, hittil kostet minst 13.000 liv.

– Det er grunn til å tro at både regjeringshæren og militsen begår krigsforbrytelser, sa sjefanklageren ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Karim Khan, i Sikkerhetsrådet tidligere i uka.

Meklingsforsøk har resultert i kortvarige våpenhviler, som begge parter anklages for å ha brutt.

Hjerteskjærende

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, ba denne uka verdenssamfunnet straks bidra ytterligere for å hjelpe de mange som er drevet på flukt av krigshandlingene, de fleste i eget land.

Over 500.000 sudanere har også flyktet til nabolandet Tsjad, og like mange har tatt seg over grensa til Sør-Sudan, et av verdens fattigste land.

Over 100.000 flyktninger har også har søkt trygghet i Etiopia, opplyste Grandi under et besøk i Addis Abeba onsdag.

– Jeg har hørt historier om hjerteskjærende tap av familie, venner, hjem og levebrød, sa han.

– Uten ytterligere støtte fra givere vil det bli svært vanskelig å yte hjelp til dem som trenger det aller mest, la Grandi til.

Sanksjoner

USA innførte tidligere denne uka sanksjoner mot tre sudanske selskaper som anklages for å være direkte knyttet til de krigførende partene i Sudan. To av selskapene skal ha bånd til RSF, det tredje drives av regjeringshæren.

Fra før har USA innført sanksjoner mot flere sentrale personer i Sudan, blant dem utenriksminister Ali Karti og en av Dagalos brødre.