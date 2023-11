Lastebilene fraktet viktige forsyninger som mat, vann, hjelpeartikler, medisinsk utstyr og medisiner, sa palestinsk Røde Halvmåne tirsdag.

Rundt 1135 lastebiler har levert nødhjelp til den beleirede Gazastripen gjennom Rafah-grenseovergangen til Egypt siden 21. oktober. Det er et gjennomsnitt på 47 lastebiler om dagen.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sa mandag at lastebilene har gått tomme for drivstoff og at de ikke vil være i stand til å frakte nødhjelpen som kommer inn til Rafah videre.

Ifølge FN trengs det minst 100 lastebiler med nødhjelp per dag for å dekke det enorme behovet for mat, vann, medisinsk utstyr og drivstoff til befolkningen.

Rundt 155