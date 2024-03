Pyszková vant over 111 andre innehavere av missetittelen fra hele verden lørdag.

I den siste delen av konkurransen skulle de fire finaledeltakerne fremføre et personlig budskap overfor en rekke næringslivsledere. Ingen kunne ikke hamle opp med Pyszková, som fortalte om at hun har bidratt med skolegang for over 320 fattige barn.

Konkurransen er regnet for å være verdens eldste skjønnhetskonkurranse og har røtter tilbake til 1951. Årets utgave fant sted i Mumbai.

Missekonkurransen får stadig kritikk for å fremme et usunt skjønnhetsideal, men er uhyre populær i mange land.