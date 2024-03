Kommisjonen for likestilling og menneskerettigheter sier at det gjenstår mye arbeid før regjeringen kan innfri målene om trygghet for kvinner og jenter.

Uttalelsen kommer bare dager etter at den britiske politisjefen sa at kampen mot kvinnevold trenger finansiering på lik linje med kampen mot terrorisme og organisert kriminalitet.

Politisjef Mark Rowley sa tirsdag til det øverste tilsynsrådet for politisaker i London at det ute i samfunnet er flere hundre tusen britiske menn som er en trussel mot kvinner og jenter.

Han mente at problemet har en slikt omfang at det må behandles som en trussel mot nasjonal sikkerhet.