Ifølge domstolen må det midlertidige forbudet til for å sikre allmenne interesser. Den avviste mandag en begjæring fra Worldcoins eiere om at forbudet fra Spanias personverntilsyn oppheves.

Worldcoin ble grunnlagt i 2019 og har som mål å skape et globalt identitetssystem ved å skanne irisene til folk i bytte mot kryptovaluta og en digital ID. OpenAI-sjef Sam Altman var en av grunnleggerne. Ifølge selskapet selv har de over 4 millioner brukere i 120 land.

Kjernetanken bak prosjektet er at irisskanningen og det digitale ID-kortet skal kunne bevise at du er et menneske i en epoke preget av kunstig intelligens (KI).

Det var onsdag forrige uke at det spanske personverntilsynet satte ned foten for Worldcoin etter å ha kritisert selskapet for utilstrekkelig informasjon, innsamling av data fra mindreårige og for å ikke la folk trekke tilbake samtykket sitt. Tilsynet mener også at innsamlingen av biometriske data, som irisskanning, innebærer risiko for folks rettigheter.

Worldcoin fikk derfor beskjed om å slutte å samle inn personlig informasjon og å slutte å bruke data de allerede har samlet inn. En talsperson for Worldcoin sa mandag at selskapet jobber i samsvar med alle lover og forskrifter som regulerer biometrisk datainnsamling og dataoverføring.