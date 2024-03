Ifølge kildene skal det være oppnådd enighet om hvor lenge en våpenhvile skal være i kraft, samt utveksling av fanger. Dette er ikke bekreftet fra andre kilder.

Det er ikke oppnådd enighet om tilbaketrekning av de israelske bakkestyrkene fra Gazastripen, opplyser de egyptiske sikkerhetskildene.

Forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling fortsetter i Kairo søndag.

Ifølge den libanesiske avisa Al Akhbar, som viser til egyptiske kilder, vil den israelske delegasjonen stille med en liste over palestinske fanger som de nekter å løslate.

Det er grunn til å tro av flere på listen er blant dem Hamas krever løslatt for å frigi de israelske gislene de holder.

USA deltar i forhandlingene, og president Joe Biden ga for en uke siden uttrykk for håp om at en våpenhvile vil være på plass før muslimenes fastemåned ramadan som begynn 10. eller 11. mars.

Fredag sa Biden at USA presser hardt på for å lykkes med dette, men han medga samtidig at det kanskje ikke vil være mulig.