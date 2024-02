Det opplyser pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Robert Kvile har vært Norges ambassadør i Russland siden høsten 2022. Også flere andre lands ambassadører skal være til stede.

Straffeleiren der Navalnyj satt fengslet, kunngjorde 16. februar at den profilerte russiske regimekritikeren var død. På dødsattesten står det at 47-åringen døde av naturlige årsaker. Både familien hans og vestlige ledere har lagt ansvaret for dødsfallet på russiske myndigheter og president Vladimir Putin.

Fredag skal Navalnyj gravlegges på Borisovskoje-kirkegården i Moskva. Gudstjenesten finner sted i en kirke i bydelen Marjino sørøst i den russiske hovedstaden, der Navalnyj en gang bodde, og starter klokka 14 lokal tid.