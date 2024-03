Wales er en del av Storbritannia, men har i likhet med Skottland og Nord-Irland sin egen folkevalgte forsamling og regjering, som blant annet har ansvaret for helse- og utdanningspolitikken.

Torsdag ble Gething valgt til regjeringsleder av forsamlingen i Cardiff med støtte fra 27 av 51 stemmer. Det skjedde fire dager etter at han ble valgt til leder av partiet Labour i Wales, som er det største partiet i forsamlingen, også kjent som Senedd.

Gethings far er fra Wales, mens moren opprinnelig er fra Zambia. Etter valget uttalte han at Wales nå er den første nasjonen i Europa som ledes av en svart person.

– Jeg ønsker å lede et land som kan feire forskjellene våre og være stolt av alt som bringer oss sammen, sa han.

Tre av Storbritannias fire regjeringer har nå ikke hvite ledere. Den britiske statsministeren Rishi Sunak har indiske røtter, mens den skotske førsteministeren Humza Yousafs foreldre var opprinnelig fra Pakistan.

Nord-Irland ledes av to kvinner, Michelle O'Neill og Emma Little-Pengelly. Det innebærer at for første gang er det ingen hvite menn som leder en regjering i Storbritannia.