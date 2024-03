Den tidligere presidenten ble i midten av februar dømt til å betale en bot på 464 millioner dollar for å ha blåst opp verdiene på eiendelene sine for å få bedre lånebetingelser hos banker og forsikringsselskaper.

Ifølge Trumps advokater har ingen selskaper så langt villet stille garanti for at boten blir betalt. Men Trump har anket dommen, og advokatene forsøker nå å hindre delstaten New York i å ta beslag i Trumps eiendeler så lenge ankebehandlingen pågår.

Får de ikke medhold, vil New Yorks justisminister Letita James allerede mandag kunne begynne arbeidet med inndrive boten, noe som kan ende med at en eller flere av Trumps eiendeler blir lagt ut for tvangssalg.

Uklare konsekvenser

Hva dette vil bety for Trumps forretningsimperium er høyst usikkert.

Mange spør seg også om det virkelig vil være mulig for delstaten å beslaglegge for eksempel en av Trumps golfbaner eller skyskrapere.

Svaret er ja, ifølge jussprofessor Gregory Germain ved Syracuse University. Hvis Trump ikke betaler, kan de beslaglegge og selge deler av formuen hans, ta pant i eiendommene hans og stevne enhver som skylder ham penger, understreker han overfor nyhetsbyrået AP.

Blant eiendommene som kan bli beslaglagt, er skyskraperen Trump Tower, Trumps kontorbygning på Wall Street, samt en eller flere golfbaner. Myndighetene kan også be retten om tillatelse til å tappe Trumps bankkontorer og verdipapirbeholdning, eller beslaglegge og selge Trumps private fly og helikoptre.

Kan ta tid

Å beslaglegge eiendeler er en vanlig juridisk metode når noen ikke greier å legge nok kontanter på bordet til å betale en bot.

Samtidig er det lite trolig at tvangstiltakene vil kunne gjennomføres med det samme. Myndighetene kan ikke bare sette en hengelås på inngangsdøra til Trump Tower og overta bygget. Det finnes grundige juridiske prosesser knyttet til pantsetting og tvangsbeslag. Samtidig kan justisministeren i New York begynne arbeidet ved å stevne Trump og kreve at han redegjør for sine eiendeler.

Sivilsaken mot Trump ble innledet i 2022. Anklagene gikk ut på at han i årevis har gitt feil informasjon om formuen sin til banker og forsikringsselskaper i forbindelse med en rekke forretningsavtaler. Rettssaken varte i to og en halv måned før dommeren Arthur Engoron ga Trump ordre om å betale 355 millioner dollar i bot i tillegg til renter.

– Svindelen som er avdekket, er usedvanlig og sjokkerer samvittigheten, sa Engoron da dommen falt.

Stempler dommer som skurk

Selv hevder Trump at han verken har forsøkt å føre banker eller noen andre bak lyset. I stedet argumentere han for at hele saken er politisk motivert og et forsøk på å hindre ham fra å stille som Republikanernes presidentkandidat i valget høsten 2024.

Tidligere i uken langet Trump ut mot dommeren og justisministeren og kalte begge for skurker.

– Jeg har massevis av kontanter og vi har et flott selskap, men de ønsker å fjerne det eller i det minste ta pengene vekk. Milliarder av dollar i verdi, milliarder av dollar i eiendommer. Men de ønsker å ta pengene vekk slik at jeg ikke kan bruke dem i valgkampen, sa Trump etter at han tirsdag stemte i det republikanske nominasjonsvalget i Florida.