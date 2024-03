Omstendighetene rundt dødsfallene er foreløpig ikke kjent. Det er uvisst hvor migrantene kommer fra, men trolig har de dødd imens de ble smuglet gjennom ørkenen, melder IOM i en pressemelding.

– Bak hver melding om en savnet migrant eller et dødsfall er en familie i sorg, som søker etter svar om deres kjære, sier en talsperson i IOM.

Organisasjonen ber om at Libya undersøker saken grundig for at de etterlatte skal få svar på hva som har skjedd.

Tragedien understreker det faktum at verdenssamfunnet ikke gjør nok for forhindre menneskelig død og lidelse blant migranter, ifølge IOM.

Det går ikke fram av pressemeldingen når de 65 ble funnet.