Tidligere sjefetterforsker Brett McAlpin (53) ved sheriffkontoret i Rankin County er dømt til 27 års fengsel. 32 år gamle Joshua Hartfield, en tidligere narkotikaetterforsker i Richland-politiet, er dømt til ti års fengsel.

De to siste av de seks tiltalte fikk straffutmålingen torsdag. Tirsdag ble 31 år gamle Hunter Elward og 46-årige Jeffrey Middleton dømt til henholdsvis 20 og 17,5 år i fengsel for angrepet. Dagen etter ble 28 år gamle Daniel Opdyke dømt til 17,5 års fengsel. Samme dag fikk 29 år gamle Christian Dedmon sin straff på 40 års fengsel, den lengste av de seks dommene.

Dommer Tom Lee sa at Dedmon sto bak de mest «sjokkerende, brutale og grusomste angrepene man kan tenke seg» mot de to svarte mennene.

Alle bortsett fra Hartfield var ansatt ved sheriffkontoret i Rankin County. Alle de seks tiltalte erkjente straffskyld da rettssaken startet i august i fjor.

«Goon Squad»

Noen av de seks pleide å omtale seg selv som «Goon Squad», en gruppe som pleide å påta seg utenomrettslige oppdrag. Dommeren sa at Opdyke muligens ikke var helt klar over hva det innebar å være medlem av denne gruppen da Middleton ba ham bli med. Men Opdyke visste ikke at gruppen pleide å benytte vold på oppdragene sine.

Det var 24. januar i fjor at en nabo ringte til McAlpin og klaget over at naboen, en hvit kvinne hadde to svarte menn på besøk i et hus i Braxton. McAlpin spurte Dedmon, som deretter sendte tekstmelding til en gruppe hvite politibetjenter, om de var «tilgjengelige for et oppdrag».

«Ingen dårlige mugshots», skrev Dedmon i meldingen. Påtalemyndigheten sa under rettssaken at disse tre ordene var grønt lys for å ta i bruk vold mot kroppsdeler som ikke vises på fengslingsbilder.

De to svarte mennene, Michael Corey Jenkins og Eddie Terrell Parker, ble påsatt håndjern og dynket med alkohol, melk og sjokoladesirup. Deretter ble de tvunget til å kle av seg og måtte dusje sammen, og de ble også grovt mishandlet med et sexleketøy og andre gjenstander.

Videre ble Jenkins skutt i munnen med et elektrosjokkvåpen. Kjeven hans ble knust, og Jenkins har i dag vansker med å prate. Det var Dedmon som utførte skytingen.

– Dedmon er det verste eksempelet på en amerikansk politimann. Han var den sykeste og den mest aggressive, sa Jenkins via en uttalelse som advokaten hans leste opp i rettssalen onsdag.

Beklaget

Et flertall av innbyggerne i Rankin County er hvite. Fylket ligger like øst for delstatshovedstaden Jackson, som er blant de store byene i USA med høyest andel svarte innbyggere.

Betjentene som rykket ut 24. januar, ropte «hold dere unna Rankin County og dra tilbake til Jackson eller «deres side» av Pearl River», til Jenkins og Parker, fremgår det av rettsdokumenter.

Opdyke gråt i rettssalen onsdag da han snudde seg mot Jenkins og Parker. Han sa at tiden i varetekt hadde gitt ham rom til å reflektere over «hvordan jeg forvandlet meg til monsteret som jeg ble den kvelden».

– Tyngden av handlingene mine og skadene jeg forårsaket, kommer til å hjemsøke meg hver eneste dag. Jeg ønsker at jeg kunne fjerne lidelsene deres, sa Opdyke, henvendt til de to mennene.

Dedmon, som har fått den strengeste straffutmålingen, så ikke på de to mennene da han beklaget handlingene sine onsdag. Han sa at han aldri kommer til å tilgi seg selv for smerten han påførte dem.

USAs justisminister Merrick Garland sendte tirsdag ut en uttalelse der han fordømte «det avskyelige angrepet på borgere som de hadde avlagt ed på å beskytte».