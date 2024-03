Hamas-regimets talsperson Salama Marouf sier i en uttalelse at den planlagte skipskorridoren for bistand til det krigsherjede territoriet er langt mindre effektiv enn å sende forsyninger med lastebiler. Han ber om internasjonalt press på Israel for å slippe inn lastebiler med nødhjelp.

– Ut fra det som er kunngjort, er lasten om bord på skipet ikke mer enn det du får på en eller to lastebiler, og det vil bruke flere dager på å komme fram, sier Marouf om det spanske hjelpeskipet Open Arms, som la ut fra Kypros tirsdag morgen.

– Det er fortsatt ikke klart hvor det skal legge til og hvordan det vil nå kysten av Gaza. I tillegg må det inspiseres av okkupasjonshæren, sier talspersonen for de Hamas-kontrollerte myndighetene i Gaza.

Hjelpeskipet sleper en lekter med 200 tonn forsyninger på det som beskrives som en prøveseilas for en mulig skipskorridor for nødhjelp. En amerikansk bistandsorganisasjon holder på å bygge en midlertidig anløpshavn ettersom Gaza mangler et kaianlegg som kan ta imot skipet.