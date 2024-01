Antallet er basert på tall fra FN, og rundt 3900 av barna antas å være foreldreløse.

– Russland har begått forferdelige forbrytelser i løpet av krigen mot Ukraina, men deportasjonen og tvangsforflyttingen av barn, våre mest sårbare, er en av de verste forbrytelsene mot menneskeheten siden andre verdenskrig, sier Andrij Jermak, som er stabssjef for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Jermak anklager Russland for å systematisk bortføre barn, noe han mener er en del av en russiske taktikk om å ødelegge ukrainsk identitet.

Russland har ikke villet gi informasjon om hva som skjer med barn som hentes til Russland. De har likevel tidligere hevdet at de har «reddet» barna fra krigssoner og at de har prosedyrer på plass for å gjenforene dem med foreldrene sine.

Samtidig er det opprettet en ny organisasjon som skal arbeide for å gjenforene ukrainske barn med foreldrene. Bring Back Kids UA ledes av Jermak og den britiske advokaten Helena Kennedy.

Organisasjonen samler ressurser fra den ukrainske regjeringen, samarbeidsland og internasjonale organisasjoner.