Det melder CNN, som siterer to anonyme tjenestemenn. Det er uklart hvilke oppgaver som er blitt delegert til Hicks, eller om Austin har vært involvert i viktige avgjørelser i løpet av fraværet.

Lørdag ble det kjent at forsvarsdepartementet Pentagon først fredag hadde orientert president Joe Biden om innleggelsen, som skjedde på grunn av komplikasjoner etter en planlagt operasjon. Ifølge TV-kanalen CBS er 70-åringen fortsatt innlagt på sykehus.

Hemmeligholdet er et brudd på rutinene og kommer på et krevende tidspunkt, midt i den pågående krisen i Midtøsten.

– Jeg innser at jeg kunne gjort en bedre jobb for å sikre at offentligheten var godt nok informert. Jeg lover å gjøre det bedre. Men det er viktig å si at det medisinske inngrepet gjaldt meg, og at jeg tar det fulle og hele ansvaret for min informasjonsbeslutning, sa Austin i en uttalelse fra sykesengen lørdag.

Heller ikke utenriksminister Antony Blinken var klar over at Austin var på sykehus, avslørte han overfor pressen søndag.

– Jeg gleder meg veldig til å se ham frisk igjen slik at vi kan jobbe sammen, sa Blinken.