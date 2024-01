USA ba tidligere i måneden flere land, blant dem Norge, om å delta i en internasjonal marinestyrke som skal beskytte sivil skipsfart mot angrep fra houthiene i Jemen.

Norge sa seg villige til å bidra med ti stabsoffiserer til hovedkvarteret for operasjonen, som ligger i Bahrain der USAs femte flåtestyrke har sin base.

– Det er til enhver tid rundt 40 norsk-kontrollerte skip i området. Det er i vår interesse å bidra til maritim regional sikkerhet og stabilitet i og rundt Rødehavet, og det er naturlig at Norge tar ansvar sammen med andre land i denne operasjonen, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) da han kunngjorde bidraget.

Fredag kunngjorde Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen at de sender en fregatt til området i januar.

Flere av USAs fremste allierte vil derimot ikke ha noe å gjøre med den USA-ledede operasjonen Prosperity Guardian i Rødehavet.

Distanserer seg

Italia og Spania har offisielt distansert seg fra operasjonen, og Frankrike sier at deres fartøy i området skal være under fransk kommando.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som ellers står USA nær, har også gjort det klart at heller ikke de vil bidra til Prosperity Guardian.

– Europeiske regjeringer er svært bekymret for at deler av velgermassen skal vende seg mot dem, konstaterer professor David Hernandez ved Universidad Complutense de Madrid.

Han viser til at opinionen i mange land er svært kritisk til Israels krigføring og krever økt press på landet.

Gazakrigen

Skepsisen til den USA-ledede operasjonen bunner i USAs støtte til Israels krigføring på Gazastripen.

Houthiene i Jemen har gjort det klart at deres angrep på sivil skipsfart gjennom det trange Bab al-Mandab-stredet er et forsøk på å tvinge verdenssamfunnet til å legge økt press på Israel.

Rundt 12 prosent av verdenshandelen passerer gjennom dette stredet, som er inngangen til Suezkanalen og en svært viktig skipsled for frakt av gods fra Asia til Europa.

Alternativet til å transportere gods der er å seile rundt Afrikas sørspiss, Kapp det gode håp, noe som tar mye lengre tid og dermed også medfører langt høyere transportkostnader.

Flere store rederier unngår nå Bab al-Mandab-stredet, blant dem tyske Hapag Lloyd. Danske Maersk holdt seg også unna en stund, men sender nå på nytt skip inn i området.

Lunken støtte

USA hevder å ha fått støtte fra 20 land til operasjon Prosperity Guardian, men har hittil bare navngitt tolv av disse.

– Det får være opp til de øvrige landene å selv opplyse om sin deltakelse, sa generalmajor Patrick Ryder nylig.

Land som Storbritannia og Hellas varslet tidlig sin støtte til operasjonen, men gjorde det samtidig klart at de ikke selv ville delta.

Italias forsvarsdepartement opplyste at de ville sende marinefartøy til Rødehavet på oppfordring fra italienske rederier, ikke for å delta i den USA-ledede operasjonen.

Spanias statsminister Pedro Sánchez utelukker spansk deltakelse og er også motstandere av å la EUs Atalanta-operasjon utenfor kysten av Somalia samarbeide med Prosperity Guardian.

Frykter å havne i søkelyset

Flere land frykter at deltakelse i den USA-ledede operasjonen i Rødehavet vil få houthiene til å rette søkelyset mot skip som seiler under deres flagg.

Amerikanske tjenestemenn tror at det er faren for dette, og ikke misnøye med USAs støtte til Israels krigføring i Gaza, som ligger bak enkelte lands motvilje mot å delta.

Det synes å være tilfelle med India, som ifølge høytstående indiske militære neppe kommer til å slutte opp om den USA-ledede operasjonen i Rødehavet.

En indisk regjeringskilde medgir at det er frykt for houthiangrep på indiske skip som ligger bak den beslutningen.

Deltar alt

Mange land i Europa og Midtøsten deltar alt i flere USA-ledede operasjoner i regionen, blant annet Combined Maritime Forces (CMF) som siden 2002 har beskyttet sivil skipsfart mot pirater og terrorister i Indiahavet, Arabiahavet, Rødehavet, Adenbukta og Persiabukta.

Operasjon Prosperity Guardian er etablert innenfor rammen av denne styrken, og det er til CMF-hovedkvarteret i Bahrain at Norge vil bidra med inntil ti stabsoffiserer.

EUs Atalanta-operasjon samarbeider også med CMF. Det innebærer at noen av landene som ikke vil delta i Prosperity Guardian, likevel kan komme til å koordinere sin egen patruljering i Rødehavet med den amerikanske marinen.

Vil endre søkelyset

USAs forsøk på å samle støtte til den nye operasjonen i Rødehavet, kommer samtidig med at president Joe Biden opplever et økende press fra flere hold som følge av sin støtte til Israels krigføring.

Foruten houthiene i Jemen angripes amerikanske styrker nesten daglig i Syria og Irak. USA har svart med begrensede luftangrep mot militsmål i begge disse landene, men har ennå ikke angrepet houthi-militsen i Jemen.

Michael Mulroy, som var assisterende forsvarsminister med ansvar for Midtøsten under president Donald Trump, tror operasjon Prosperity Guardian er et forsøk fra USAs side på å få omverdenen til å slutte å se på houthi-angrepene som støtte til palestinerne.

– Når marinefartøyene i operasjon Prosperity Guardian kommer under angrep fordi de beskytter sivil skipsfart, så er det hele koalisjonen houthiene angriper, ikke bare USA, mener han.