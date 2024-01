Austins sykehusinnleggelse 1. januar har skapt mye oppstuss i amerikansk politikk siden det ble kjent at han ikke hadde informert Biden eller offentligheten om det. Men Biden har tenkt å la forsvarsministeren beholde jobben, opplyser en anonym kilde i Det hvite hus til Reuters.

På spørsmål om Austin hadde vært bevisstløs på noe tidspunkt under sykehusoppholdet, svarte kilden at han ikke visste.

Hemmeligholdet til Austin er et brudd på rutinene og kommer på et krevende tidspunkt, midt i den pågående krisen i Midtøsten. Søndag sa 70-åringen i en uttalelse at han tar på seg ansvaret for den manglende informasjonsflyten, og at han lover å gjøre en bedre jobb framover.