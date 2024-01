Totalt 351.915 mennesker søkte om asyl i Tyskland i 2023. Det er en økning på 51,1 prosent fra 2022.

Over 100.000 asylsøkere kom fra Syria, mens 62.624 kom fra Tyrkia og 53.582 var afghanere, opplyser tyske myndigheter.

I tillegg har Tyskland tatt imot over 1 million ukrainske flyktninger. De er altså ikke regnet med i oversikten over asylsøkere.

Den økende flyktningstrømmen har blitt en hodepine for statsminister Olaf Scholz. Han har tidligere sagt at det kommer for mange asylsøkere til Tyskland.

I slutten av 2023 ble Scholz og lederne for de 16 tyske delstatene enige om nye strenge tiltak for å bremse antallet migranter. I tillegg innførte Tyskland midlertidig grensekontroll mot Polen, Tsjekkia og Sveits i fjor høst.