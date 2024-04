Anklagen mot Tyskland er framsatt av Nicaragua og behandles nå av Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag.

Mandag argumenterte Nicaraguas juridiske team med at Tyskland med sin våpenhjelp til Israel, samt beslutning om å stanse støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948.

Nicaragua krever derfor at ICJ innfører hastetiltak og pålegger regjeringen i Berlin å stanse militærhjelpen og gjenoppta støtten til UNRWA mens domstolen behandler klagen.

Grunnløs anklage

Tirsdag var det Tysklands tur til å legge fram sine argumenter for de 16 dommerne i ICJ.

– Anklagen er faktisk og juridisk grunnløs, hevdet lederen for det tyske teamet av jurister, Tania von Uslar-Gleichen.

Hun argumenterte videre med at anklagen bygger på en vurdering av Israels framferd i Gaza, og at ICJ derfor ikke kan ta stilling ettersom Israel ikke er en part i saken mellom Nicaragua og Tyskland.

Fire forsendelser

Et annet medlem av den tyske delegasjonen, Christian Tams, bekreftet i retten at Tyskland har godkjent fire forsendelser av militært utstyr til Israel siden oktober, men sa at tre av disse besto av treningsutstyr.

Tams viste deretter fram et bilde av et flyslipp av nødhjelp over Gaza og sa at Tyskland bidrar med humanitærhjelp til palestinerne. Dette er et argument Nicaragua har avvist.

– Det er virkelig en patetisk unnskyldning til palestinske barn, kvinner og menn å gi nødhjelp, inkludert gjennom flydropp, for så å levere militært utstyr som brukes til å drepe og utslette dem, sa en av Nicaraguas jurister, Daniel Mueller, i retten mandag.

Flere saker

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste juridiske organ og behandler rettslige tvister mellom stater.

Domstolen behandler fra før en anklage fra Sør-Afrika om at Israel begår folkemord og har pålagt landet å gjøre alt for å unngå dette.

ICJ beordret nylig også Israel til å innføre hastetiltak for å forhindre en sultkatastrofe på Gazastripen.