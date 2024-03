Regjeringen sier den vil betale for de vanligste formene for prevensjon, inkludert spiral, p-piller, p-stav og angrepille for ni millioner kvinner i fruktbar alder, sier visestatsminister Chrystia Freeland.

– Kvinner bør stå fritt til å velge den prevensjonen de trenger uten at kostnadene skal stå i veien. Så vi gjør prevensjon gratis, sier statsminister Justin Trudeau på X/Twitter.

Forslaget om gratis prevensjon er en del av en reform som ble varslet i februar og som også skal dekke kostnadene for diabetesmedisin for rundt 3,9 millioner canadiere. Det er ikke kjent når det nye systemet skal innføres eller hvor mye det vil koste.

Det er provinsene som står for det offentlige helsevesenet i Canada, og regjeringen har fortsatt igjen å overbevise dem. Quebec og Alberta har allerede sagt at de ikke vil bli med på den nye ordningen.