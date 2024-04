Loven er en av verdens strengeste mot LHBT-personer og har blant annet gjort at homoseksuelle handlinger kan straffes med døden.

Den ble vedtatt i mai i fjor og har utløst raseri blant rettighetsforkjempere, FN og flere vestlige land.

To jussprofessorer, flere parlamentarikere og menneskerettighetsaktivister har klaget loven inn for grunnlovsdomstolen for å få den opphevet, men onsdag ble kravet avvist.