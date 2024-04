Protestene kom etter en beslutning fra den lokale valgmyndigheten om å hindre nyvalgte Abdullah Zeydan fra det prokurdiske partiet Grønne venstrepartiet i å tas i ed som ordfører i byen Van.

Valgmyndigheten hevder at Zeydan har kriminelt rulleblad og ikke burde fått stilt til valg, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Demonstrasjonene har hovedsakelig funnet sted sørøst i Tyrkia og i provinsen Izmir ved Egeerhavet.

Zeydan ble nektet ordførermandatet selv om han ifølge hans eget parti fikk 55 prosent av stemmene i søndagens lokalvalg. Partiet har allerede tatt rettslige skritt for å utfordre beslutningen.

Ordførerposten har i stedet blitt gitt til en kandidat fra president Recep Tayyip Erdogans parti AKP, som ble nummer to i valget i Van med rundt 27 prosent av stemmene.

Helgens lokalvalg ble et ydmykende nederlag for Erdogan da landets største opposisjonsparti, Det republikanske folkepartiet (CHP), for første gang på flere tiår fikk et flertall av stemmene og vant i de fleste av Tyrkias storbyer.

CHP har fordømt avgjørelsen om å nekte Zeydan ordførerposten og bedt om at den omgjøres.