– Vår forventning er at Norge, som en sentral sjøfartsnasjon, bidrar med relevante bidrag til en internasjonal koalisjon for å sikre trygg ferdsel for sivile skip gjennom Bal El Mandeb, forbi Jemen og videre mot Suez, sier direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til NTB.

Han karakteriserer situasjonen med daglige angrep mot skip som helt uholdbar.

– Situasjonen i dag er uholdbar, og vårt råd og forventning til myndighetene er klar. Norge må bidra, sier Solberg.

Verdens største konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet som følge av angrep mot flere skip de siste dagene. Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for aksjonene og har satt dem i sammenheng med Israels krigføring på Gazastripen.

– Bredest mulig koalisjon

Torsdag skrev Reuters at USA har henvendt seg til en rekke allierte land for å sikre en bredest mulig maritim koalisjon mot houthi-angrepene.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan fortalte pressen at Washington er i samtaler med en rekke land om å få på plass en innsatsstyrke som kan sikre skip trygg passasje gjennom Rødehavet, men uten at han utdypet dette nærmere. Han sa heller ingenting om hvilke land det dreier seg om.

Målet er at en slik koalisjon «sender et viktig signal gjennom det internasjonale samfunnet om at houthi-trusler mot internasjonal shipping ikke blir tolerert,» sa USAs spesialutsending til Jemen, Tim Lenderking.

Heller ikke han sier hvilke land det er snakk om, annet enn at det må bli en bredest mulig koalisjon.

Henvendelse til Norge

Søndag bekrefter imidlertid statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet til Dagbladet og E24 at Norge nylig har mottatt en henvendelse fra USA om bidrag til en internasjonal maritim beskyttelsesoperasjon i Rødehavet.

– Norge har nylig mottatt en henvendelse fra USA om bidrag til en internasjonal maritim beskyttelsesoperasjon i Rødehavet. Henvendelsen er nå til vurdering, sier Petersson til E24.

Lørdag sa Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at Danmark og andre allierte nå vurderer tiltak.

– Vi følger situasjonen i Rødehavet nøye og har nær kontakt med Norges Rederiforbund og andre relevante aktører, sier Petersson til Dagbladet.

UD understreker at vilkårlige angrep mot sivil skipsfart er totalt uakseptabelt.

– Mannskapet blir utsatt for dødelig fare, og uskyldige parter lider store økonomiske og materielle tap, sier Petersson.

Utvide eksisterende styrke

USAs mål er å utvide den allerede eksisterende internasjonale innsatsstyrken Combined Maritime Forces (CMF), bestående av til sammen 39 nasjoner og der Norge også er med, til en «internasjonal koalisjon som setter ressurser inn på å beskytte navigasjonsfriheten,» sa Lenderking på en konferanse i Doha nylig.

Den nåværende innsatsstyrken i Rødehavet og Adenbukta er kjent som Combined Task Force 153. CMF er ledet av USAs femte flåte, stasjonert i Bahrain.