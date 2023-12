Politisjefen i regionen sier at innbyggere, butikkeiere og arbeidere i byen kan dra til Grindavik lørdag, og at de får overnatte.

De rundt 4000 innbyggerne der ble evakuert 10. november etter svært mange skjelv som etterlot sprekker og åpninger i jordskorpen mellom landsbyen i det lille fjellet Sylingarfell nord for byen.

Mandag kom omsider utbruddet. Lavaflyten har spredt seg over et område på rundt 3,7 kvadratkilometer.

Forskere sa torsdag at de mener utbruddet har gitt seg, men advarte om at presset under bakken kan begynne å bygge seg opp igjen.

Grindavik ligger rundt fire mil fra hovedstaden Reykjavik.