– Vi beklager at alle telekommunikasjon- og internettjenester på Gazastripen har brutt helt sammen som følge av den pågående offensiven, heter det i en kunngjøring fra Paltel.

Ifølge det palestinske teleselskapet er det fjerde gang siden Israel innledet sine angrep mot Gaza at enklaven har mistet all forbindelse med omverdenen.

FNs høykommissær for menneskerettigheter ga andre juledag uttrykk for dyp bekymring over de kraftige israelske angrepene mot sentrale deler av Gazastripen.

– Det er særlig bekymringsfullt at denne siste intense bombingen skjer etter at israelske styrker har beordret innbyggerne sør for Wadi Gaza til å bevege seg til den midtre delen og til Tal al-Sultan i Rafah, sier talsmannen Seif Magango.