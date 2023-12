Foruten Belgia kommer de tiltalte fra Albania, Colombia og flere land i Nord-Afrika, og politiet i flere land har deltatt i etterforskningen.

Gjennombruddet i saken skal ha kommet da etterforskere i Belgia, Frankrike og Nederland lyktes med å få innsyn i de krypterte meldingstjenestene Sky ECC og Encrochat.

Etterforskningen har avdekket smugling av store mengder kokain og cannabis i konteinere fra Sør-Amerika og Marokko til havner i Belgia, Nederland, Tyskland og Frankrike mellom 2017 og 2022.

Det er også avdekket kokainlaboratorier i Belgia, og narkotikaen ble distribuert til store deler av Europa.

Streng sikkerhet

Rettssaken finner sted under strenge sikkerhetstiltak i Natos gamle hovedkvarter i Brussel. Dette fordi flere av de tiltalte skal tilhøre mektige og voldelige kriminelle gjenger.

De fleste av de tiltalte ble pågrepet i politiaksjoner i Belgia, Tyskland og Italia, men noen er fortsatt på frifot og vil bli dømt in absentia. Topplederen skal være albansk statsborger.

Ifølge Belgias justisminister Paul Van Tigchelt er det alt avsagt 1000 dommer i saker som bygger på opplysninger hentet fra de krypterte meldingstjenestene.

Kraftig slag

– Dette er helt åpenbart et kraftig slag for den organiserte kriminaliteten her i landet, sier han.

Rettssaken som åpnet mandag, vil trolig pågå i flere måneder. De første dommene vil trolig først bli avsagt i midten av nesten år.

Enkelte av forsvarerne anklager påtalemyndigheten for å være ute etter publisitet og mener at sakene mot de tiltalte burde ha vært ført hver for seg.