– Personlig mener jeg at hvis vi ser slike folk i Burundi, burde vi plassere dem på et stadion og steine dem offentlig. Og det vil ikke være en synd for dem som gjør det, sa Evariste Ndayishimiye.

Den katolske presidenten i det konservative kristne landet mener ekteskap mellom to personer av samme kjønn er en «avskyelig praksis».

Homoseksualitet har vært forbudt i det konservative kristne østafrikanske landet siden 2009. Seksuelle handlinger mellom samtykkende personer av samme kjønn kan straffes med inntil to års fengsel.

Kritiserte Vesten

I sin tordentale langet Ndayishimiye også ut mot vestlige land som presser små land til å tillate likekjønnede ekteskap dersom de ikke vil miste bistandsmidler.

– La dem beholde hjelpen sin, la dem beholde den, sa presidenten.

Han la til at burundiere som bor i utlandet og som «har valgt djevelen» og lever ut sin homoseksualitet, ikke trenger å komme tilbake.

I mars ble 24 personer tiltalt for «homoseksuell praksis» etter en aksjon mot likekjønnede par. President Ndayishimiye oppfordret den gangen folk til å utrydde homoseksualitet og behandle homofile som pariaer.

Blant verdens fattigste

Ndayishimiye tok makten i 2020 etter at forgjengeren Pierre Nkurunziza døde. Det internasjonale samfunnet har hyllet ham for at han sakte, men sikkert har brutt isolasjonen Burundi opplevde under forgjengerens kaotiske og blodige tid ved makten.

Dagens president har likevel ikke klart å bedre landets elendige menneskerettslige forhold, og Burundi er fortsatt ett av verdens fattigste land.