– Det vil garantere drift og omstrukturering av offentlige TV- og radiostasjonene og det nasjonale nyhetsbyrået PAP, samtidig som man unngår permitteringer, skriver Bartlomiej Sienkiewicz på X/Twitter.

I årene med en nasjonalkonservativ regjering har disse mediene vært ledet av nasjonalkonservative redaktører, og de befinner seg fortsatt i landets redaktørlokaler.

Donald Tusk, som nylig ble innsatt som statsminister, mener imidlertid at det trengs en mediereform som gjør pressen politisk uavhengig.

Onsdagens beslutning vil sannsynligvis forverre konflikten mellom regjeringen og president Andrzej Duda, som regnes som en trofast alliert av den forrige regjeringen og det høyrenasjonalistiske partiet Lov og rettferdighet (PiS).

Tidligere onsdag la Duda ned veto mot regjeringens forslag til nytt statsbudsjett, som blant annet inneholdt en bevilgning på 7,7 milliarder kroner i pressestøtte.

Enkelte observatører sier at PiS ønsker å beholde kontrollen over pressen slik at den kan brukes som en plattform til å få fram partiets politiske budskap i forbindelse med neste års valg på nytt EU-parlament.