Trump er saksøkt av skribenten E. Jean Carroll, som han tidligere er funnet skyldig i å ha begått seksuelt overgrep mot og for å ha ærekrenket.

Carroll ble i mai i fjor tilkjent drøyt 50 millioner kroner i oppreising og erstatning fra Trump, men anklager ham for nye ærekrenkelser og har gått til sivilt søksmål mot ham. Kravet er nå drøyt 100 millioner kroner.

Mens Carroll forklarte seg onsdag, kom Trump med gjentatte kommentarer. Til slutt fikk dommer Lewis A. Kaplan nok.

Den første advarselen hjalp imidlertid lite. Trump kom med kommentarer som «heksejakt» og «svindel», og Kaplan gjorde det da klart at han om nødvendig ville kaste Trump ut av rettslokalet.

Donald Trump kom med gjentatte kommentarer da skribenten E. Jean Carroll forklarte seg i retten onsdag, og dommeren truet til slutt med å kaste ham ut av rettslokalet. Foto: AP / NTB

– Jeg håper at jeg ikke må kaste deg ut av retten, men forstår at du trolig har lyst til at jeg skal gjøre det, sa han.

– Det ville jeg elske, svarte Trump og trakk på skuldrene.

– Jeg vet at du ville like det. Det er åpenbart at du ikke greier å kontrollere deg selv under disse omstendighetene, sa Kaplan.

– Det kan ikke du heller, mumlet Trump tilbake.

Trump har forsøkt å få saken avvist og har også anket dommen fra mai i fjor. Han fastholder at han aldri har møtt Carroll.