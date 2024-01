Angrepet skjedde torsdag, og dødstallet er ventet å stige, opplyser Ashraf al-Qedra, en talsmann for helsedepartementet i det palestinske området.

– Den israelske okkupanten begikk en ny massakre mot tusenvis av sultne mennesker som ventet på nødhjelp i Kuwait-rundkjøringen i Gaza, sier al-Qudra.

Israel undersøker

Mange skal være hardt skadd og brakt til Shifa-sykehuset i Gaza by. Det israelske militæret (IDF) sier på sin side at de undersøker meldingen.

Helsedepartementet sier ingenting om hva slags våpen som ble brukt, mens Islamsk hellig krig sier at det ble brukt artillerigranater og raketter. Opplysningene er ikke bekreftet.

Samtidig stiger dødstallet fra onsdagens angrep mot et FN-bygg i Khan Younis lenger sør, der mange palestinere har søkt tilflukt fra israelske angrep og kampene som har rast i flere dager.

Ifølge Thomas White, som leder FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) på Gazastripen, har dødstallet steget til tolv, mens 75 er såret. Tilstanden er kritisk for 15 av de sårede.

Torsdag opplyser en talskvinne for UNRWA at de fordrevne palestinerne som oppholder seg i tilfluktssenteret, har fått frist på seg til å forlate stedet innen klokka 17 fredag.

Sjelden USA-fordømmelse

Angrepet mot det godt merkede FN-bygget er blitt fordømt av både FN og USA. Israel har i en uttalelse erkjent at kampene foregår blant mange sivile, men har også avvist at det var israelsk skyts som traff bygningen.

UNRWA har på sin side oppgitt at bygget ble beskutt fra to stridsvogner, uten å nevne Israel. Det er imidlertid kun Israel som har stridsvogner på Gazastripen.

Det israelske militæret sier de fortsatt undersøker hendelsen og antyder at bygget kan ha blitt truffet av en rakett avfyrt av Hamas.

Kamper i Gaza by

Gaza by var ett av de første stedene som israelske soldater rykket inn i da bakkeinvasjonen ble innledet. Der har de i nesten to måneder kjempet mot militante palestinere som forsøker å forsvare området.

Siden krigen startet 7. oktober, har det kommet svært lite nødhjelp til Nord-Gaza, heller ikke mat, og Verdens matvarefond har advart om at det er alvorlig risiko for hungersnød, det vil si at mange risikerer å dø av sult.

Israelske angrep har lagt hele nabolag i grus og ført til enorme ødeleggelser av både boligbygg og infrastruktur. Hundretusener av palestinere har flyktet fra området, mens noen titusen har nektet å følge Israels ordre om å dra sørover fordi de frykter at de aldri vil få komme tilbake.

IDF hevder at Hamas stort sett er nedkjempet i Gaza by og andre deler av den nordlige delen av Gaza, men at det fortsatt finnes lommer med motstand.

Isolerte sykehus

Kampene i storbyen Khan Younis sør på Gazastripen har ført til at byens to viktigste sykehus er isolert. Hundrevis av pasienter og tusenvis av fordrevne som oppholder seg på sykehusene, kommer seg ikke noen vei. Kampene raser rett utenfor, så det er livsfarlig å forsøke å forflytte seg.

Et tredje sykehus ble evakuert natt til torsdag, opplyser Thomas White, UNRWAs leder i Gaza.

Kampene i Khan Younis har utløst en ny flyktningbølge sørover mot Rafah og grensen til Egypt, der hundretusener av fordrevne palestinere allerede befinner seg.