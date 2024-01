I dommen som kom fredag ettermiddag, pålegges Trump å betale 18,3 millioner dollar i oppreisning pluss 65 millioner i straffeerstatning. Trump har varslet at han vil anke saken.

Totalen tilsvarer drøyt 870 millioner kroner med dagens kurs.

Carroll anklaget Trump for å ha ødelagt ryktet hennes som pålitelig journalist ved å nekte for at han voldtok henne for nesten tre tiår siden.

I november 2019 saksøkte skribenten Trump for at han fem måneder tidligere nektet for å ha voldtatt henne i et prøverom i et kjøpesenter på Manhattan på 1990-tallet. Han hevdet hun hadde diktet opp historien for å øke salget av memoarene sine.

I mai i fjor kom en annen jury fram til at Trump må betale Carroll, som i dag er 80 år gammel, fem millioner dollar for å ha kommet med lignende uttalelser i oktober 2020. Trump har anket den dommen.

I saken som ble avsluttet fredag, hadde dommer Lewis Kaplan, som ledet begge sakene i retten, sagt at skyldspørsmålet fra den tidligere saken skulle legges til grunn. Juryen skulle dermed bare ta stilling til hvor stort erstatningsbeløpet skulle være.

Ifølge meningsmålingene leder 77 år gamle Trump klart i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i høstens valg. Han har også brukt Carrolls søksmål og en rekke andre straffe- og sivilrettslige saker mot ham til å styrke sitt kandidatur. Ekspresidenten har flere ganger fremstilt seg selv som offer for det han hevder er politisk motiverte løgner og et rettsvesen som er ute av kontroll.