Alle land blir med noen års mellomrom vurdert i FNs menneskerettsråd i Genève. Da kan det vanke både ris og ros fra andre FN-medlemmer.

Gjennomgangen av Kina tirsdag var det første siden FNs daværende menneskerettssjef Michelle Bachelet kom med en svært kritisk rapport i 2022. Her ble Kina beskyldt for mulige forbrytelser mot menneskeheten i Xinjiang-regionen, der et stort antall muslimske uigurer er plassert i arbeidsleirer. Kina avviser anklagene.

I menneskerettsrådet var Tyskland, Danmark og andre vestlige land svært kritiske til situasjonen i Xinjiang. Også utviklingen i Tibet og Hongkong fikk gjennomgå.

Land som Eritrea, Russland og Iran var langt mer positive til menneskerettssituasjonen i Kina. En stor kinesisk delegasjon insisterte på at de gjør en stor innsats for å bekjempe fattigdom og beskytte folks rettigheter.