London har blitt særlig hardt rammet av brexit, ifølge Khan.

– Ikke bare er det vanskeligere for unge folk å flytte utenlands for jobb, men regjeringens feilaktige beslutning om å forlate Erasmus-samarbeidet har gjort det mye vanskeligere for studenter å studere i utlandet, sier han.

En avtale som gjør at unge kan bevege seg fritt i EU, kommer til å tjene London økonomisk, kulturelt og sosialt, sier han.

– Selv om Storbritannia ikke lenger er en del av EU, kommer London alltid til å være en europeisk by.

Han sier den økonomiske kostnaden av regjeringens harde brexit-linje har vært enorm. Han mener tiden er moden for en samtale om et tettere samarbeid med EU, og mener blant annet at landet bør vurdere å gå inn i tollunionen.