– Vi har understreket at slike angrep er uakseptable og at de umiddelbart må opphøre, sier statssekretær Andreas Kravik (Ap) i Utenriksdepartementet til VG.

Kravik sier Norge har vært tydelig på at slike angrep også kan bidra til regional eskalering av den pågående konflikten i Gaza.

– De har dessverre valgt å fortsette angrepene, med de konsekvensene det medfører, fortsetter han.

Houthiene har i flere måneder angrepet skipstrafikken i Rødehavet. De sier at angrepene er i solidaritet med palestinerne på Gazastripen, og de har lovet å fortsette med dem.

Torsdag gjennomførte USA et nytt angrep mot houthiene. Det er femte gang på under en uke at amerikanerne har gått til direkte angrep mot den militante gruppen som kontrollerer store deler av Jemen.