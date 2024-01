Seremonien ble holdt utendørs i sterk varme i hovedstaden Monrovia. Boakai begynte på sin tale, men måtte plutselig avbryte den.

Medarbeidere styrtet til og prøvde å sørge for at presidenten fikk frisk luft. Han fortsatte talen etter et par minutter, men seremonien ble deretter avbrutt.

Boakai slo forgjengeren George Weah i presidentvalget i det vestafrikanske landet i fjor.