37 år gamle Rigoberto Danilo Morales hadde vært etterlyst i 13 år da han ble pågrepet i 2022.

Ifølge påtalemyndigheten ble en buss med 16 passasjerer som kom fra Nicaragua, stanset av narkosmuglere som trodde den fraktet narkotika. Men da de skjønte det bare var ordninære passasjerer på bussen, skjøt de dem alle og brente likene.

Morales fikk 50 år for hvert drap, pluss åtte år for å være med i en kriminell organisasjon. Han slipper imidlertid å sone alle de 808 årene, da Guatemala har en regel om at ingen må sone mer enn 50 år i fengsel.

I 2016 ble også en annen mann som deltok i massakren, Marvin Montiel Mann, dømt til lang fengselsstraff. Sju andre, inkludert Montiels kone Sara Cruz, er også dømt i forbindelse med saken.