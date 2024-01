De to Pulhwasal-3-31-rakettene «fløy på himmelen over Østhavet og traff målet på en øy» søndag, opplyser det statlige nyhetsbyrået KCNA, som legger til at Kim veiledet oppskytingen. Østhavet er et koreansk navn på Japanhavet.

Det blir ikke oppgitt om rakettene ble avfyrt under vann eller om ubåten var i overflatestilling. Det er uklart nøyaktig hva slags kapasitet landet har til å skyte opp raketter til havs. Tidligere tester har blitt utført fra eldre skip og fra en nedsenket plattform, ikke en ubåt.

Pulhwasal-3-31 er en ny generasjon strategiske krysserraketter som Nord-Korea sier de testet for første gang onsdag, da de skjøt flere raketter mot Gulehavet, vest for Koreahalvøya.

Nord-Korea har også en ballistisk rakett som kan skytes opp fra ubåter. Pukguksong-3 har en anslått rekkevidde på 1900 kilometer. En vellykket test ble kunngjort i oktober 2021.