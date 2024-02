70 år gamle Orlov er en av lederne i Memorial, den nå forbudte menneskerettighetsorganisasjonen som ble tildelt Nobels fredspris i 2022.

I retten mandag fordømte Orlov russiske myndigheter for undertrykkelsen av politiske meningsmotstandere, Aleksej Navalnyjs død og krigføringen I Ukraina.

Bøtelagt for artikkel

Orlov ble i fjor bøtelagt for en artikkel der han fremholdt at Russland har blitt fascistisk under president Vladimir Putin.

Orlovs helse og alder gjorde at han fikk en relativt mild straff for å kritisere Ukraina-krigen.

Orlov anket imidlertid dommen, og det ble beordret en ny rettssak hvor påtalemyndigheten ba om fengselsstraff på to år og elleve måneder. Tiltalen i denne saken lyder på «politisk hat mot Russland», en anklage Orlov avviser.

Angrer ikke

Da rettssaken ble avsluttet mandag, fastholdt Orlov at han ikke har begått noen forbrytelse og at han ikke angrer på noe. I stedet hudflettet han det han beskrev som en totalitær og fascistisk russisk stat. Uttalelsene ble kringkastet på Memorials Telegram-kanal.

– Er det ikke skremmende å se på hva landet vårt, som dere også sannsynligvis elsker, forvandles til? spurte Orlov, henvendt til dommeren og aktoren.

– Er det ikke skremmende at i denne absurditeten, denne dystopien, må kanskje ikke bare dere og barna deres leve, men også – Gud forby – barnebarna deres?

Siden Russland invaderte Ukraina for to år siden, har russiske myndigheter trappet opp innsatsen for å stilne kritikk av krigen, og et stort antall krigskritikere er i eksil eller i fengsel.