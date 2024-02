74 år gamle Thaksin er milliardær og en av Thailands mest kjente politikere. Han var statsminister i Thailand fra 2001 til 2006 og har sittet fengslet siden august, da han returnerte til Thailand etter 15 år i eksil.

Han fikk en åtte år lang fengselsdom omgjort til ett år av Thailands konge etter hjemkomsten, og har vært på fengselssykehus i seks måneder med et uspesifisert helseproblem.

Thaksin fikk innvilget prøveløslatelse tidligere denne uka, og søndag er første dag det er mulig for ham å få det. Selv om han kan bevege seg fritt, kan Thaksin stå overfor flere rettssaker, da påtalemyndigheten vurderer å sikte ham for å ha fornærmet monarkiet i et intervju i 2015.

Thaksins hjemkomst sammenfalt med at hans parti Pheu Thai dannet regjering sammen med militærstøttede partier, noe som førte til spekulasjoner om at det var inngått en avtale for å redusere Thaksins soningstid.