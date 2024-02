Flyktninghjelpens generalsekretær reiste tirsdag inn i det krigsherjede Gaza. Han sier til avisa at folk slåss om maten, og at hundrevis av mennesker desperat grep tak i teamet for å be om hjelp til å komme seg ut.

– Det er fullstendig galskap at verden har latt en befolkning bestående av stort sett helt uskyldige kvinner og barn bli utsatt for bombardement og utsulting siden midten av oktober, sier Egeland.

Han besøker Flyktninghjelpens team og internt fordrevne palestinere. På vei over grensa fra Egypt og inn i Rafah ble han vitne til en kolonne med lastebiler som ble plyndret.

– Jeg er fullstendig sjokkert over forholdene her. Folk slåss som ville og gale over madrasser og sekker med mat. Det er ingen tvil om at det føles som man er i fritt fall. Det er halvannen million mennesker i Rafah, og veldig lite hjelp som nå kommer inn, sier han.

Ifølge Verdens matvareprogram er minst 576.000 mennesker i Gaza – en firedel av befolkningen – «ett skritt unna» hungersnød.