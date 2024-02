Harry gikk rettens vei etter at britiske myndigheter i februar 2020 besluttet at han ville miste politibeskyttelsen.

Harry brøt med kongehuset og forlot Storbritannia sammen med kona Meghan for å dra til USA, der de bosatte seg i California.

Sier han ikke kan dra hjem

I et rettsmøte i desember sa Harry at bekymringer for egen sikkerhet forhindret ham fra å dra tilbake til Storbritannia.

– Storbritannia er hjemmet mitt, sa Harry en uttalelse.

Videre sa han at besøkene til Storbritannia ikke kan skje «om det ikke er mulig å holde dem trygge».

– Jeg kan ikke sette min kone i fare på den måten. Med tanke på mine egne livserfaringer vil jeg heller ikke utsette meg selv for unødvendig fare, sa Harry.

Harrys mor prinsesse Diana døde i 1997 i en bilulykke i Paris mens hun forsøkte å komme seg bort fra paparazzifotografer.

Flere rettstvister

Regjeringens advokater har bestridt påstander om at Harry fikk spesielt dårlig behandling og at det ikke ble gjennomført ordentlige risikoanalyser før han mistet politibeskyttelsen.

Innenriksdepartementets advokat James Eadie sa at det var bestemt at Harry ikke skulle få samme beskyttelse som før, fordi han hadde forlatt det kongelige yrkeslivet og stort sett bor i utlandet.

I mai 2023 tapte Harry et annet søksmål der han forsøkte å få omgjort myndighetenes avgjørelse om å nekte ham å selv betale for politibeskyttelse.

Den gang argumenterte innenriksdepartementet med at det er «upassende» for rike mennesker å kjøpe sikkerhetstjenester. Det var da avgjort fra myndighetenes side at det ikke ville være i folkets interesse å gi ham skattefinansiert beskyttelse.